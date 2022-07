Racing Force verso doppia quotazione a Milano e a Parigi

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Racing Force, produttore di attrezzature di sicurezza per il motorsport, vuole raddoppiare la sua quotazione e dopo Milano sta valutando il progetto di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni - come dual listing - anche sul mercato Euronext Growth Paris, organizzato e gestito da Euronext Paris. L'operazione dovrà passare per l'approvazione dei soci e l'assemblea dovrebbe essere convocata per fine agosto.

"Racing Force è un'impresa nata in Italia e si sviluppata in tutto il mondo - ha commentato Paolo Delprato, presidente e amministratore delegato di Racing Force Group - vendiamo i nostri prodotti in 80 Paesi, le nostre sedi si distribuiscono su 3 continenti e gestiamo una rete di stakeholder molto ampia ed estremamente internazionale. Inoltre la FIA, l'organo regolametare del settore del motorpsort, ha sede a Parigi, città a cui siamo particolarmente legati. Per questo, a quasi un anno dalla quotazione sul mercato italiano, vogliamo valutare l'opportunità di proporci anche sul mercato francese".

Racing Force sarà assistita da Emintad Italia in qualità di financial advisor, e dalla società francese TP ICAP Midcap che agirà in qualità di Listing Sponsor advisor dell'operazione. LCA Studio Legale si occuperà degli aspetti legali, mentre le attività di comunicazione saranno affidate a Barabino & Partners. (ANSA).