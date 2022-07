Migranti in A10, forze ordine chiedono chiusura fermate bus

(ANSA) - BORDIGHERA, 28 LUG - Troppi migranti nell'autostrada A10 e Polizia e Carabinieri chiedono a Riviera Trasporti, l'ente del trasporto pubblico in provincia di Imperia, di sospendere due fermate comprese tra Bordighera e Ospedaletti. La richiesta, a cui la società ha già provveduto, è stata fatta per evitare che da lì i migranti possano raggiungere a piedi l'area di servizio. Una decisione presa dopo l'incidente, il 2 aprile, in cui morirono due migranti e un terzo rimase gravemente ferito, travolti da un furgone mentre attraversavano la carreggiata. Gli stranieri che cercano di passare il confine spesso usano le aree di servizio per salire di nascosto sui camion in sosta.

All'indomani della tragedia erano iniziati i tavoli tecnici con polizia, carabinieri e prefettura per trovare una soluzione.

Quella di aprile era stata l'ennesima morte di migranti che cercano di raggiunmgere in ogni modo la Francia. Il 2 marzo uno straniero era rimasto folgorato sul tetto di un treno regionale partito da Ventimiglia. Stessa dinamica e ancora morti anche l'1 febbraio scorso, il 29 agosto e il 31 ottobre del 2021. Altri sono morti annegati in mare mentre cercano di arrivare a nuoto sulle spiagge francesi o precipitando dalla cresta del Passo della Morte, a strapiombo sulla strada del confine di ponte San Luigi a Ventimiglia. Secondo i volontari, che da anni si spendono per assistere i migranti, dal 2015 sono 23 gli stranieri morti di cui si ha notizia. (ANSA).