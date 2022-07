Covid: in Liguria netto calo di ospedalizzati, ma 6 morti

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Sensibile calo di ospedalizzati per il covid in Liguria. I malati ricoverati sono 463 (9 in terapia intensiva), 18 in meno rispetto a ieri. Ma ci sono 6 morti. I decessi, anche se registrati oggi, sono avvenuti nei giorni dal 22 al 26 luglio. Avevano un'età compresa tra 77 e 94 anni. I decessi da inizio pandemia sono 5431. I nuovi casi sono 1491 a fronte di 7948 tamponi (1058 molecolari e 6890 test antigenici).

Il tasso di positività è del 18.75%. I nuovi contagiati sono 680 nell'area di Genova, 287 nel Savonese, 259 nello Spezzino, 139 nell'Imperiese 118 nel Tigullio, 8 non sono residenti in Liguria. I guariti sono 2076. I positivi sono 21920, 591 meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 20297 persone, 796 in meno. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 1603 vaccini.

(ANSA).