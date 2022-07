Covid: Gimbe, in Liguria si allenta la pressione del virus

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Nella settimana 20-26 luglio si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1484) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-17%) rispetto alla settimana precedente. Ma il dato dei posti letto occupati da malati covid negli ospedali, 27.8%, è sopra la media nazione. La soglia critica è fissata al 25%. In terapia intensiva invice l'occupazione è al 6% e non mostra criticità. Lo rileva la fondazione Gimbe.

L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: La Spezia 881 (-15,4% rispetto alla settimana precedente), Imperia 807 (-4,4%), Genova 731 (-21,5% ), Savona 715 (-13,3%).

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è dell' 11,9% (media Italia 12,9%). (ANSA).