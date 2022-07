Corsica Sardinia Ferries al primo posto tra compagnie traghetti

(ANSA) - VADO LIGURE, 28 LUG - Corsica Sardinia Ferries è al primo posto tra le compagnie di traghetti per l'Italy's Best Customer Service 2022-2023, la classifica che ha individuato i migliori brand che offrono una qualità superiore nelle politiche di servizio clienti in Italia, e frutto della ricerca condotta da Statista per conto di L'Economia del Corriere della Sera.

Sono 522 (tra le quasi 3.000 selezionate) le aziende scelte tra le migliori nelle differenti categorie da 16 mila consumatori. I clienti hanno valutato le aziende concorrenti sulla base di cinque criteri che hanno rappresentato il 50% del punteggio (disponibilità del servizio, orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione, varietà delle soluzioni offerte). Il resto del voto è stato determinato dalla propensione a raccomandare l'azienda.

Corsica Sardinia Ferries si è classificata prima tra le migliori compagnie di traghetti, per le policy di customer care e customer service. "Riceviamo con grande piacere questa nomina, perché è il risultato di tutti gli sforzi compiuti dal nostro team ed è la conferma che l'impegno viene riconosciuto e premiato dai passeggeri. La nostra tensione costante è quella di ascoltare i clienti e di rispondere in modo efficace, tempestivo e preciso, ai loro bisogni e alle loro attese, anche, e soprattutto, in periodi così delicati", il commento di Cristina Pizzutti, responsabile Comunicazione e Marketing. (ANSA).