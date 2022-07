A Genova prosegue gratuità metro e ascensori

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Prosegue la sperimentazione della gratuità degli impianti verticali e metropolitana a Genova.

L'iniziativa scattata ad aprile e voluta dall'amministrazione comunale, e in scadenza il 31 luglio, sarà rinnovata fino al 31 dicembre per valutarne il gradimento da parte di cittadini e turisti nei diversi periodi dell'anno. Quindi gli impianti verticali (ascensori, funicolari e cremagliera) continueranno a essere gratuiti tutti i giorni della settimana senza limiti di orario, mentre per la metropolitana la gratuità riguarderà le fasce orarie dalle 10 alle 16 e dalle 20 alle 22. Genova è stata la prima città italiana di grandi dimensioni a sperimentare il trasporto pubblico gratuito per specifici mezzi e fasce orarie.

Altri centri urbani del Paese hanno optato per l'esenzione del pagamento del titolo di viaggio solo per alcune categorie di persone.

"Il nostro obiettivo è quello di arrivare a garantire la gratuità del trasporto pubblico in tutta la città di Genova" spiega il sindaco Marco Bucci.

La gratuità, in questi mesi, ha portato fino al 48% in più di passeggeri per queste tipologie di trasporto pubblico. «I dati raccolti in questi mesi da Amt confermano il successo e la bontà di un'iniziativa" dichiara l'assessore alla mobilità integrata e trasporti Matteo Campora.

Il presidente di Amt Marco Beltrami aggiunge: "Considero questa prosecuzione della sperimentazione della gratuità su verticali e metro fino a fine anno un'opportunità importante per approfondire la valutazione e la portata di questa iniziativa".

