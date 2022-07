Tir tampona furgone in avaria che che travolge autista appena sceso

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Grave incidente in A12, all'altezza del casello di Genova Est. Un automobilista è stato travolto dal suo furgone rimasto in avaria dopo che un altro mezzo lo ha tamponato non avendo visto che era fermo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica, e la polizia stradale. L'automobilista è stato trasportato in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino di Genova. Sono stati chiamati anche i vigili del fuoco perché i due veicoli sono rimasti incastrati.

L'incidente ha provocato sei chilometri di coda tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi. (ANSA).