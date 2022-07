Sampdoria, arriva l'offerta da fondo Usa

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Novità importanti per il futuro della Samp con il fondo statunitense Cerberus che sarebbe pronto a presentare l'offerta vincolante per l'acquisto del club entro la fine della prossima settimana. Un passaggio chiave nella trattativa anche se poi bisognerà capire se la proposta americana potrà soddisfare economicamente i parametri richiesti dalla società. Di certo il fondo al momento si trova in netto vantaggio rispetto ad altre concorrenti e in questa operazione sarà affiancata dalla britannica Redstone Capital, specializzata in investimenti nelle strutture sportive. Secondo indiscrezioni, Cerberus avrebbe già individuato una figura genovese a cui verrebbe affidato il ruolo di presidente. La notizia è stata anticipata dalla tv Primocanale.

Cerberus Capital è un fondo di private equity e gestisce asset per circa 60 mld di dollari complessivi attraverso piattaforme complementari di credito, private equity e immobiliare. (ANSA).