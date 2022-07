Epatite: test gratuito per scoprire il virus

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Un test di screening che permette di individuare i soggetti positivi al virus, iniziare al più presto la terapia e impedirne la diffusione.

Il 28 luglio si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell'Epatite e per i nati dal 1969 al 1989 il test di screening per l'eliminazione del virus dell'epatite C (HCV) è offerto gratuitamente in tutta la Liguria: interessa circa 400 mila persone. Gli interessati possono rivolgersi alla Asl di competenza territoriale.

In Liguria, nel 2021, oltre 6.000 persone risultavano affette da epatite C, in forma cronica: si tratta di una patologia causata da un virus, l'HCV, che attacca il fegato. La maggior parte delle persone affette da epatite C non riscontrano alcun sintomo; molte persone non sanno di essere affette dall'epatite C fino a quando i danni al fegato non emergono, anche molti anni dopo aver contratto l'infezione.

"Lo screening è rivolto, in via sperimentale, una tantum, per un unico test, a determinate categorie target - precisa Camilla Sticchi, direttore della Struttura complessa di Coordinamento regionale delle attività di Prevenzione e di Epidemiologia di Alisa - e riguarda tutta la popolazione iscritta all'anagrafe sanitaria, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti (STP) nati dal 1969 al 1989, i soggetti seguiti dai servizi pubblici per le Dipendenze (SerD) e i soggetti detenuti in carcere, indipendentemente dalla coorte di nascita e dalla nazionalità.

L'introduzione in Italia, a partire da dicembre 2014, dei farmaci antivirali ad azione diretta di nuova generazione, ha consentito l'eradicazione del virus in oltre il 90% dei pazienti trattati. Individuare i soggetti positivi al virus HCV - conclude Sticchi - permette di iniziare al più presto la terapia e impedirne la diffusione". (ANSA).