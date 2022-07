Csm: Nicola Piacente nominato nuovo Procuratore a Genova

E' stata approvata a larghissima maggioranza (con 4 astensioni e un contrario) la proposta unanime della quinta Commissione del Csm di conferimento della nomina di nuovo procuratore della Repubblica di Geova del dottore Nicola Piacente.

Nel corso del plenum di Palazzo dei Marescialli è stato sottolineato come la trattazione anticipata della delibera, si fondi sulla volontà del Csm di non lasciare scoperta la direzione dell'ufficio giudiziario impegnato a sostenere l'accusa nel processo sul disastro del Ponte Morandi. Piacente sostituisce il procuratore Francesco Cozzi andato in pensione nel luglio del 2021.

Nicola Piacente dal 2002 è stato sostituto procuratore a Genova, poi a Milano dal 2005. Dal 2011 al 2015 è tornato a Genova come procuratore aggiunto. Tra le grandi inchieste di cui si è occupato Piacente, il ferimento dell'ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi a opera di due anarchici nel 2012 e l'inchiesta per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio che portò in carcere l'ex presidente di Banca Carige Giovanni Berneschi nel 2014.