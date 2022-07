Covid: in Liguria tornano a salire gli ospedalizzati, 10 morti

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - E' durata un giorno la diminuzione del numero degli ospedalizzati con il covid. I pazienti ricoverati sono tornati a salire, anche se lievemente. Ora sono 481, 5 in più rispetto a ieri, con 11 malati in rianimazione.

Secondo Regione Liguria dei 481 ricoverati, il 31% è a causa del covid e il 69% è arrivato in ospedlae per altre patologie ed è stato scoperto positivo al virus ma asintomatico. Le due percentuali sono identiche a quelle comunicate dalla Regione la settimana scorsa. Il capitolo 'morti' segnala 10 vittime, ma i decessi segnalati sono avvenuti dall'11 al 26 luglio. I morti avevano un'età compresa tra i 77 e i 94 anni. Sette persone sono morte negli ospedali genovesi, una a Sestri Levante e due a Sanremo. Da inizio pandemia i decessi sono 5425.

I nuovi positivi sono 1711 a fronte di 8037 tamponi (941 molecolari e 7096 test antigenici). Il tasso di positività è al 21,28%, in linea con il dato nazionale che è 21%. I positivi sono 22511, 212 in meno. I guariti sono 1913. I nuovi casi sono 721 nell'area di Genova, 324 nel Savonese, 268 nello Spezzino, 241 nell'Imperiese, 148 nel Tigullio, 9 non sono residenti in regione. In isolamento domiciliare ci sono 21093 persone, 967 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2194 dosi di vaccino. (ANSA).