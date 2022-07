Sampdoria, priorità è un centrocampista centrale

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Obiettivo consegnare al tecnico Giampaolo un centrocampista centrale, è questa la priorità del mercato della Sampdoria reso complicato dal futuro societario se la cessione non dovesse arrivare a breve. E' in quella zona del campo che mancano rinforzi dopo il 'taglio' di Ekdal (contratto non rinnovato), passato allo Spezia, e la cessione di Thorsby all'Union Berlino. Piace Alberto Grassi, di proprietà del Parma nell'ultima stagione in prestito al Cagliari. Ma gli uomini mercato della Samp devono fare i conti con la mancanza di risorse da investire e quindi si cercano operazioni a costo zero.

Intanto Pjaca sta riflettendo ancora sulla proposta doriana, nessun rifiuto da parte sua ma solo la volontà di aspettare la chiamata della Dinamo Zagabria che però non è mai arrivata.

Intanto la Juve ha già dato il via libera. Entro fine settimana dovrebbe dare la risposta definitiva al club ligure. Mentre per il croato Rog del Cagliari ci sono da limare solo pochi dettagli, sarà prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore si unirà al gruppo doriano Maxime Leverbe arriverà a titolo definitivo dal Pisa, mentre il percorso inverso sarà fatto dall'attaccante Ernesto Torregrossa. Domani si deciderà il futuro del difensore Murillo che piace in Turchia: l'agente del ragazzo comunicherà le intenzioni del colombiano sul suo futuro.

In caso di partenza il club dovrà pensare a un sostituto visto che ha già perso Yoshida che da svincolato è andato allo Schalke 04. Intanto è stato ceduto a titolo definitivo l'attaccante Bonazzoli alla Salernitana, per oltre 4 milioni. (ANSA).