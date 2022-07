Auto nel dehor ristorante, clienti si erano da poco alzati

(ANSA) - DOLCEACQUA, 27 LUG - Un'auto ha travolto il dehor di un ristorante, sulla strada principale di Dolceacqua, in val Nervia, e soltanto per un miracolo si è evitata la tragedia, visto che fino a pochi minuti prima, secondo quanto affermato da alcuni testimoni, c'erano persone sedute ai tavoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Sembra che a bordo del veicolo stesse viaggiando una famiglia e che il conducente, un uomo, sia stato colto da un colpo di sonno o da un malore. Non risulterebbero, infatti, segni di frenata. (ANSA).