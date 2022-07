Marittimo Moby scomparso, non era salito a bordo

Era a Genova il marittimo della Moby di 35 anni scomparso ieri sera. L'uomo è stato rintracciato dagli uomini della capitaneria di porto mentre camminava, con indosso la tuta bianca da lavoro, nel centro storico genovese. Il macchinista, di Ercolano in Campania, secondo quanto ricostruito, già a settembre aveva abbandonato il posto di lavoro. L'allarme era scattato ieri sera quando il suo responsabile aveva segnalato l'assenza dal lavoro. Le ricerche sono proseguite in mare. Un collega però aveva segnalato di averlo visto ieri sera sulla rampa di accesso del traghetto e non a bordo. L'uomo rischia una denuncia per procurato allarme e un provvedimento disciplinare.