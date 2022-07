Lancia bici in spiaggia e ferisce ragazzina, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Ha lanciato una bicicletta dalla passeggiata colpendo una ragazzina di 15 anni che stava passeggiando in spiaggia e poi è scappato. I carabinieri lo hanno identificato e lo hanno arrestato. Ai domiciliari è finito un ragazzo di 20 anni, marocchino residente a Chiavari, accusato di lesioni aggravate. I fatti risalgono a giugno.

La giovane stava camminando vicino uno stabilimento balneare dove c'era una festa quando è stata travolta dalla bici. La minorenne era stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Lavagna. Dalle testimonianze e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza è emerso che il ragazzo, forse ubriaco, era riuscito a staccare la bici legata con una catena a un palo e poi la buttava per poi scappare. (ANSA).