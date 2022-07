Incendiò baracca per vendicarsi dei vicini,arrestato per strage

(ANSA) - IMPERIA, 26 LUG - Un uomo di 73 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di strage per aver appiccato il fuoco, sabato scorso, a un casolare di campagna in località Calderara nel Comune di Pieve di Teco, con l'intento, a detta dell'accusa, sostenuta dal pm Matteo Gobbi, di voler mettere a repentaglio l'incolumità dei suoi vicini con i quali avrebbe avuto degli screzi. All'interno del casolare c'erano bombole del gas e diverse cataste di legna. Domani, davanti al gip Anna Bonsignorio, è previsto l'interrogatorio di convalida dell'arresto. In un primo momento l'incendio era stato ritenuto un tentativo di suicidio da parte del settantenne in quanto l'uomo aveva minacciato di darsi fuoco e solo dopo ha incendiato il casolare, facendosi trovare poco distante (ANSA).