Imperia, indagati impresario e geometra per frode e corruzione

(ANSA) - IMPERIA, 26 LUG - L'impresario edile Vincenzo Speranza della Edilcantieri Costruzioni e un geometra del Comune di Imperia sono stati raggiunti da una misura cautelare firmata dal gip del tribunale di Imperia, nell'ambito di un'inchiesta condotta dai carabinieri che li vede indagati in concorso per corruzione e frode nelle pubbliche forniture. Speranza, che era finito in carcere assieme all'ex sindaco di Aurigo (Imperia) Luigino Dellerba in una inchiesta per tangenti e che aveva ottenuto gli arresti domiciliari, è stato colpito da un nuovo provvedimento di arresti domiciliari mentre nei confronti del geometra è stata disposta la sospensione dall'esercizio della funzione pubblica.

Dalle indagini è emerso che Speranza e il geometra si erano accordati per dissimulare la reale entità dei lavori di manutenzione affidati dal Comune di Imperia alla Edilcantieri presso il cimitero di Oneglia. Interventi eseguiti nel dicembre del 2021 del valore effettivo di poche migliaia di euro, per i quali sarebbe stata fatta risultare la realizzazione di opere per un corrispettivo oltre 25 mila euro. Secondo l'accusa, inoltre, il geometra avrebbe ricevuto da Speranza, "quale illecita remunerazione per aver attestato falsamente il corretto adempimento dei lavori", la fornitura di materiali e l'installazione d'impianti presso un'abitazione di sua proprietà. (ANSA).