Da Torino alla Liguria per rapinare banca, arrestati

(ANSA) - LOANO, 26 LUG - Da Torino alla Liguria per rapinare una banca. I carabinieri sono riusciti a fermarli mentre uscivano con il bottino in mano e li hanno arrestati. I due hanno fatto irruzione questa mattina nella filiale di Credit Agricole a Loano (Savona) minacciando i dipendenti con un cutter. Uno dei presenti è però riuscito a chiamare il 112 e così i militari hanno prima cinturato la zona e poi, con personale in divisa e in borghese hanno bloccato i due mentre uscivano dall'istituto di credito. I due sono stati trasferiti nel carcere di Imperia in attesa della convalida del giudice di Savona. (ANSA).