A Imperia in cento per la 'cena in silenzio'

(ANSA) - IMPERIA, 26 LUG - Una 'cena in silenzio' in cui è sconsigliato parlare affinché il cibo e l'ambiente circostante diventino fonte di riflessione: l'evento è stato organizzato per mercoledì 3 agosto dal fotografo e artista imperiese Settimio Benedusi con il patrocinio del Comune di Imperia. Location il quartiere del Parasio con le Logge di Santa Chiara: i cento partecipanti siederanno tutti su un unico lato della tavola guardando verso il mare. L'inizio è alle 20 e dalle 22 è previsto un momento di riflessione e di meditazione sulla respirazione con il campione di apnea Mike Maric, accompagnato dalla chitarra di Diego Campagna.

"E' un evento che che avevamo organizzato alcuni anni fa con l'artista imperiese Settimio Benedusi e le associazioni, che collaborano col borgo Parasio - ha detto l'assessore alle manifestazioni di Imperia Simone Vassallo - E' stato un appuntamento di riflessione e di arte culinaria in un palcoscenico naturale". Per Benedusi "comunque sarà un silenzio terapeutico". (ANSA).