Ragazzina denuncia violenza di gruppo, arrestati 4 minori

(ANSA) - GENOVA, 25 LUG - Una ragazzina di 16 anni, "fragile", ha denunciato di essere stata violentata da quattro minorenni stranieri ospiti di un centro di accoglienza di Genova. La polizia, come raccontato da Primocanale, ha fermato i giovanissimi e la procura minorile ha chiesto la convalida. Il giudice deciderà entro giovedì. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, l'aggressione sarebbe avvenuta fuori dal centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. La giovane è stata portata all'ospedale Galliera dove non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza. Sono stati gli stessi operatori del centro a rivolgersi alla polizia.

Nei giorni scorsi un altro minore non accompagnato era stato denunciato per violenza sessuale per avere aggredito e baciato una ragazza su una spiaggia genovese.

Una settimana fa la polizia aveva fermato quattro ragazzini, sempre migranti non accompagnati, che rapinavano coetanei dopo averli picchiati. E tanti, secondo i report delle forze dell'ordine, sono protagonisti di risse e aggressioni ai giardini di Quinto, nel levante di Genova, o in corso Italia, il lungomare cittadino. (ANSA).