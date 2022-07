Incendi: fiamme vicino l'autostrada, chiuso per ore casello in A7

Chiuso il casello di Bolzaneto in A7 a causa di un incendio divampato vicino la carreggiata. Sul posto sono sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il fumo ha invaso le corsie limitando la visibilità. Le fiamme si sono sviluppate in un capannone. Dopo alcune ore il rogo è stato domato e il casello riaperto.

In A12 maxi tamponamento tra cinque veicoli all'ingresso della galleria Rivarolo in A12, tra Genova est e il bivio per la A7 Milano-Genova verso Genova, dove il traffico era rallentato per l'assalto ai traghetti in partenza per la Sicilia, Sardegna e Nord Africa. Si registrano sette chilometri di coda da Genova Nervi. Per il traffico diretto verso Genova, comunica Autostrade, si consiglia di percorrere la A7, uscire e rientrare a Genova Bolzaneto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. (ANSA).