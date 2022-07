I pazienti del Gaslini a scuola di salvataggio coi cani bagnini

(ANSA) - GENOVA, 25 LUG - Il Porto dei piccoli, in collaborazione con la sezione ligure della SICS - Scuola Italiana Cani di Salvataggio, organizza venerdì 29 luglio 2022 sulla spiaggia del Gaslini un incontro tra i bambini e i cani da salvataggio. L'iniziativa "Bagnini a quattro zampe" fa parte del progetto "Let's go to the beach", una serie di appuntamenti ludico-didattici sulla spiaggia con eventi speciali dedicati proprio ai pazienti dell'Istituto grazie alla partecipazione della Guardia Costiera di Genova, la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Liguria, la sezione ligure della Scuola Italiana Cani di Salvataggio e la Cooperativa Pescatori di Bagnara.

Dopo una dimostrazione delle competenze necessarie per garantire la sicurezza in acqua da parte della sezione ligure della SICS, bambini e genitori potranno interagire con i soccorritori a quattro zampe: Sky, Dark, Brad, Ruggine, Axel e Mirò, per provare l'esperienza di far parte di un vero e proprio "team di salvataggio" speciale. Le attività proseguiranno fino a settembre, per tre volte a settimana (martedì, giovedì e venerdì) con laboratori a tema mare. (ANSA).