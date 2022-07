Comune Genova, prima riunione Consulta dei giovani

(ANSA) - GENOVA, 25 LUG - Prima riunione della Consulta dei giovani nel nuovo ciclo amministrativo. Nata a settembre 2021 con lo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita sociale, politica e democratica della città, la Consulta spazia in un'area di interesse che comprende cultura, sport, scuola, ambiente, turismo, tempo libero, raccordando gruppi giovanili e istituzioni locali. A presiedere i lavori, che si sono svolti oggi pomeriggio l'assessore alle Politiche per i Giovani Francesca Corso: "La Consulta, rivolta alla fascia di età 16-35, vuole essere un punto di riferimento sulle tematiche giovanili e sull'orientamento alla formazione e al lavoro - ha detto - e, soprattutto, uno strumento di conoscenza e di partecipazione, per facilitare i rapporti con altri enti e istituzioni del territorio e per proporre iniziative, progetti, dibattiti".

