Motociclista cade in Corso Italia a Genova, è grave

(ANSA) - GENOVA, 24 LUG - Un giovane motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale autonomo avvenuto la scorsa notte in Corso Italia, a Genova, all'altezza di via Piave, nei pressi della discoteca Makò. Il giovane forse per evitare un ostacolo o per una disattenzione ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente. Ferita, ma non in modo grave anche la ragazza che viaggiava con lui. Il giovane, invece è stato intubato portato in codice rosso all'ospedale San Martino Sul posto è intervenuto il personale del 118 con varie ambulanze. La strada è stata chiusa tra Corso Marconi e via Piave per i soccorsi e per i rilievi dell'incidente: la polizia locale l'ha riaperta dopo oltre due ore. (ANSA).