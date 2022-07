Covid: ancora in aumento le ospedalizzazioni in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 24 LUG - Continua a crescere, in Liguria, il numero degli ospedalizzati a causa del covid. Sono 468, 11 in più rispetto al giorno precedente. Di questi malati 13 sono in terapia intensiva, erano 14. Ci sono stati 4 morti, tutti negli ospedali genovesi: le vittime avevano un'età compresa tra i 75 e i 93 anni. I decessi da inizio pandemia sono 5405. I nuovi contagi sono 1314 a fronte di 6291 tamponi (591 molecolari e 5700 test antigenici). il tasso di positività è del 20,88% mentre a livello nazionale è al 19,5%. "Gli esperti ci dicono che non solo abbiamo raggiunto il plateau dei nuovi contagi ma che questi stanno già diminuendo rispetto alle scorse settimane, per cui ci aspettiamo un calo anche della pressione ospedaliera nei prossimi giorni", spiega il governatore Giovanni Toti sottolineando che "una percentuale tra il 60 e il 70% di pazienti positivi al covid ospedalizzati è asintomatico e ricoverato per altre patologie, alcuni anche nei reparti intensivi". I nuovi positivi sono 524 nell'area di Genova, 236 nello Spezzino, 225 nel Savonese, 191 nell'Imperiese, 136 nel Tigullio, 2 non sono residenti in regione. I positivi sono in calo: sono 23647, 570 meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 22079 persone, 532 in meno.

"Il quadro epidemiologico mostra un'incidenza che ha iniziato la fase discendente della curva - osserva il dg di Alisa Filippo Ansaldi -. Gli indicatori legati alla pressione ospedaliera, che rispondono più lentamente rispetto alla curva dei nuovi contagi, mostrano un rallentamento della crescita osservata nelle ultime settimane: negli ultimi 7 giorni, gli ingressi sono aumentati del 7% contro il 10% e oltre il 20% delle settimane precedenti.

La crescita della pressione ospedaliera sta quindi rallentando.

E' prevedibile un inversione di tendenza nei prossimi giorni".

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati solo 108 vaccini.

Ma Toti ricorda che sono 14.680 le prenotazioni fatte dal 18 luglio a oggi da parte degli over 60 (fascia tra i 60 e 79 anni) per la quarta dose, mentre sono 51578 i liguri di quelle fasce di popolazione per cui è prevista la quarta dose ad averla già ricevuta: 35.825 sono over80, pari al 23,48% della fascia di riferimento (quasi 1 su 4). (ANSA).