Appiccano il fuoco in cella, 50 detenuti sgomberati a Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 24 LUG - Due detenuti del reparto "C" del carcere di Sanremo hanno appiccato il fuoco alla propria cella, ieri, provocando lo sgombero di altre cinquanta reclusi.

Apparentemente senza alcuna ragione, i due avrebbero distrutto la propria cella, per poi appiccarvi il fuoco. A denunciare l'accaduto è Fabio Pagani, segretario ligure della Uil polizia penitenziaria. "Il fumo si è così propagato a tutta la sezione - afferma - mandando nel panico gli altri detenuti del reparto. La polizia penitenziaria è rapidamente intervenuta con idranti, sgomberando l'intera sezionei". Pagani sottolinea che non si tratta di un caso isolato: "Troppi sono gli episodi di violenza nel carcere di Valle Armea. Le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria sono ormai divenute insostenibili".

(ANSA).