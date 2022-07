Minaccia suicidio e incendia casolare nell'Imperiese

(ANSA) - PIEVE DI TECO, 23 LUG - Ha minacciato di suicidarsi dando fuoco alla sua baracca in campagna, in frazione Calderara, del Comune di Pieve di Teco, nell'entroterra di Imperia. L'uomo, 73 anni, è stato portato in caserma dai carabinieri con l'accusa di danneggiamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la vicenda e soprattutto di capire le condizioni psichiche dell'uomo e non si esclude che possa essere sottoposto a trattamento sanitario. (ANSA).