Covid: quasi 2000 nuovi casi, più ospedalizzati, positivi calano

(ANSA) - GENOVA, 23 LUG - Aumetano gli ospedlaizzati per covid in Liguria: sono 457, 6 in più, con 14 malati in terapia intensiva (erano 13). Boom di ricoveri nel Savonese con con un +11 rispetto al giorno precedente. Sabato scorso, in Liguria, i ricoverati erano 414 e quelli in terapia intensiva 12. I positivi diminuiscono: sono 24217, 607 meno di ieri. Una settimana fa erano 25994. I nuovi contagiati sono 1940 a fronte di 10172 tamponi (1713 molecolari e 8459 test antigenici). Il tasso di positività è al 19,7% in linea con il dato nazionale (19,4%). I guariti sono 2546. I nuovi casi sono 778 nell'area di Genova, 397 nel Savonese, 305 nell'Imperiese, 291 nello Spezzino, 157 nel Tigullio, 12 non sono residenti in Liguria.

C'è stato un decesso, una donna di 74 anni a Savona. I morti da inizio pandemia sono 5401. In isolamento domiciliare ci sono 22611 persone, 450 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1191 dosi di vaccino (ANSA).