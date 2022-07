Toti, extracosti metteranno sotto stress obiettivi, soddisfatto da valutazione

"L'incremento del costo delle materie prime non solo quest'anno ma ancor più negli anni a venire metterà sotto stress una serie di obiettivi che dovremo costruire, obiettivi collegati al Pnrr, al costo degli appalti, tutte cose che rientrano nel giudizio di parifica della Corte dei Conti". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta la richiesta della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di "rivalutare la congruità delle coperture finanziarie previste" nei progetti del nuovo ospedale Galliera a Genova e del nuovo ospedale Felettino a Spezia.

"Nonostante il momento complesso la Regione Liguria grazie a un'attenta gestione del bilancio ha conseguito gli obiettivi di finanza pubblica che c'erano stati assegnati, sia in termini di avanzo sia di investimenti. - ribadisce Toti al termine dell'illustrazione del giudizio di parificazione della Corte dei Conti sul rendiconto dell'ente per l'esercizio 2021 - E' una cosa da non sottovalutare nel difficile momento che stiamo vivendo".

"Siamo soddisfatti per la valutazione sostanzialmente positiva espressa dalla Corte dei Conti attraverso il giudizio di parifica all'esercizio 2021. Riconosciuta la nostra buona capacità di riscossione, la tempestività dei pagamenti, la congruità del fondo crediti e del fondo rischi contenzioso, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il cosiddetto pareggio di bilancio e della sostenibilità dell'indebitamento", ha detto Toti. "Le difficoltà del momento sono note a tutti. Nell'anno trascorso la Liguria è riuscita a rispettare i vincoli di finanza pubblica sia l'obiettivo pari a 32 milioni per l'anno 2021, in termini di investimento. Il totale dell'impegnato per investimenti risulta essere di 207 milioni, uno sforzo in termini di spesa produttiva che ha lo scopo di rafforzare il tessuto economico e fornire possibilità di occupazione. Di tutto ciò abbiamo cercato di dare evidenza alla Sezione Regionale di Controllo, nell'ambito dell'accurata istruttoria da essa condotta. Abbiamo apprezzato - conclude Toti - quanto è emerso dalla Relazione della Sezione Controllo. Siamo consci che vi sono ancora alcune criticità da risolvere, spesso residuate da scelte di anni precedenti, ma non per questo da trattare con minore attenzione. Ringrazio per la proficua collaborazione e gli utili suggerimenti a noi riservati".