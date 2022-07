Porto Spezia: accordo tir, via maggiorazione 150 euro a viaggio

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 LUG - L'Autorità portuale della Spezia e 15 associazioni legate al porto hanno firmato un documento che pone fine alla vertenza dell'autotrasporto nello scalo. Vengono reintrodotti i tempi massimi di attesa per i camion in procinto di caricare o scaricare e si prefigura la costituzione di un Tavolo permanente di consultazione che, a partire dal prossimo agosto, arrivi a un accordo di programma tra le parti coinvolte.

In questa sede saranno decisi gli indennizzi da corrispondere ai camionisti in caso di disagi. A fronte di questo, le aziende di autotrasporto cancelleranno il sovrapprezzo di 150 euro ai contratti che era stato introdotto un mese fa come conseguenza della bocciatura, da parte dell'Organismo di Partenariato, dell'ordinanza anticogestione introdotta dall'Autorità portuale per contenere i costi dovuti alle improduttive attese degli automezzi, osteggiata da operatori e terminalisti.

"Ha prevalso il buon senso. Il porto fa un passo in avanti verso la modernizzazione e la digitalizzazione di processi complessi", ha detto il presidente Mario Sommariva. Le nuove modalità di tracciamento dei tempi di svolgimento delle operazioni in porto saranno garantite (dall'1 gennaio 2023) da un sistema satellitare che fornirà, in tempo reale, il numero dei camion in arrivo dalle diverse direttrici autostradali verso il porto. In merito alla gestione dei trasporti di container vuoti, altro punto focale della vertenza, si lavorerà per l'ottimizzazione dei viaggi e la riduzione degli extra costi per le imprese di trasporto mediante l'utilizzo delle aree retroportuali.

Non ha sottoscritto il documento Assarmatori che riunisce, tra le altre, le imprese di navigazione che fanno capo al gruppo MSC. "Mi spiace, ed esprimo rammarico - il commento di Sommariva -. Ritengo ci si sia focalizzati troppo sul tema dei container vuoti, sminuendo la portata generale del documento. Auspico che l'apprezzamento generale espresso possa portare in futuro Assarmatori a rivedere la propria posizione". (ANSA).