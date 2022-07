Ha 100 auto intestate, particolare fa scoprire ladre

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - Hanno usato la macchina di una persona segnalata per intestazione fittizia di 100 autovetture per andare a rubare. Ma ai carabinieri non è sfuggito il dettaglio e sono riusciti a denunciare due donne di 20 anni, di origini Sinti, ritenute responsabili di un furto in abitazione commesso a Sestri Levante nella zona della Baia del Silenzio, il 9 luglio. Le due, secondo quanto ricostruito, quando sono state fermate stavano andando a rubare in un altro appartamento.

Le indagini erano partite subito dopo la denuncia e grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza erano state individuate le due donne che si allontanavano a bordo di una Peugeot 308. Venerdì scorso, gli investigatori hanno visto la stessa macchina parcheggiata in piazza Italia, senza nessuno a bordo. Dopo tre ore i militari hanno visto due donne salire sulla macchina e le hanno fermate per identificarle. A bordo sono stati trovati i vestiti usati per commettere i furti.

Secondo gli inquirenti le due donne avevano individuato un nuovo obiettivo da colpire e sono state fermate prima di metterlo a segno. Per i militari le due potrebbero essere le autrici di altri furti nelle ultime settimane nella zona.

