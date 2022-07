Covid: positivi in Liguria tornano sotto quota 25 mila, 4 morti

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - Cala il numero dei positivi al covid in Liguria, che tornano a essere meno di 25 mila. Sono 24824, 385 meno di ieri. I nuovi contagiati sono 1834, emersi da 8501 tamponi (1091 molecolari e 7410 test antigenici). Il tasso di positività è al 21.57%, mentre a livello nazionale è al 20,8%. Gli ospedalizzati sono stabili: sono 451 uno in meno rispetto a ieri. Tra questi malati 13 sono in terapia intensiva, erano 14. Ci sono stati 4 morti, avevano età comprese tra gli 81 e i 94 anni. I decessi da inizio pandemia sono 5400. I guariti nelle ultime 24 ore sono 2215. I nuovi contagiati sono 745 nell'area di genova, 359 nel Savonese, 303 nello Spezzino, 243 nell'Imperiese, 167 nel Tigullio, 17 non sono residenti in regione. In isolamento domiciliare ci sono 23061 persone, 22 in più. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2858 dosi di vaccino. (ANSA).