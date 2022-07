C. Conti, Liguria tra ultime per capacità spesa fondi Ue

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - "Lo stato di avanzamento finanziario dei progetti europei in Liguria è sotto alla media delle Regioni italiane più sviluppate. I dati dimostrano un'incoerenza tra capacità progettuale e attuazione dei progetti, devono essere pertanto attuate azioni per migliorare la capacità di spesa dei fondi europei in Liguria". Lo sollecita il procuratore regionale della Corte dei Conti Antonio Giuseppone durante l'illustrazione del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Liguria per l'esercizio 2021.

"Per quanto riguarda il programma Por-Fse la Liguria è al terzultimo posto in Italia nella graduatoria delle Regioni sull'avanzamento finanziario dei progetti europei seguita da Marche e Umbria - sottolinea -. Analogo discorso per il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) dove la Regione Liguria si colloca al penultimo posto nella graduatoria della spesa pubblica".

La sezione ligure della Corte dei Conti indica che "l'efficienza realizzativa dei progetti europei in Liguria appare sotto alla media nazionale del cluster di riferimento delle regioni più sviluppate, specialmente con riguardo al Por-Fse. È, pertanto, necessario che venga posta in essere ogni azione necessaria al fine di accelerare la capacità di spesa dei fondi europei, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del 2023. Per quanto concerne la programmazione 2021-2027, sono stati approvati dalla Giunta i programmi regionali relativi al Fesr e Fse, rispetto ai quali è attualmente in corso la consultazione con la Commissione UE".

Il procuratore Giuseppone cita come esempio "i ritardi nel progetto sulla banda ultra-larga che si prefigge di portare la connettività veloce nei territori a fallimento di mercato".

