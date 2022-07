Musei: Galata MuMa Genova festeggia 18 anni con 2 eventi

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - Per festeggiare i 18 anni del Galata Museo del Mare di Genova due eventi il 23 e 31 luglio animeranno la darsena nell'area del sommergibile Nazario Sauro recentemente restaurato. Un concerto in darsena dell'Ottodix Ensamble il 23 luglio alle 21 farà da cornice all'inaugurazione della mostra 'MareMoto 4.0" del musicista e artista Alessandro Zannier. Domenica 31 luglio dalle 10 alle 22 i visitatori del Galata Museo del Mare potranno prendere parte ad una giornata di festeggiamenti che prevede: dalle 10 alle 12 visite accompagnate al sommergibile Nazario Sauro con guide d'eccezione, ovvero ex sommergibilisti dell'associazione CNS a disposizione del pubblico per raccontare le storie più emozionanti della vita a bordo, gli strumenti in uso e il loro principio di funzionamento e le diverse parti del natante. Dalle 10 alle 22 i visitatori potranno salire a bordo di 'Amore Mio', la goletta di 'Capitani Coraggiosi' progettata sulle linee delle golette del diportismo nautico americano. Prevista una visita serale del museo, aperitivo con musica presso il locale al primo piano.

Il costo del biglietto del Museo del Mare dalle 18 alle 22, comprensivo di visita al Nazario Sauro, alla goletta 'Amore Mio' e di aperitivo con musica, sarà di 20 euro. Dalle 10 alle 18 il costo della visita al MuMa, al sommergibile Nazario Sauro e alla goletta 'Amore Mio' sarà di 17 euro. (ANSA).