Investita mentre attraversa, muore 80enne

(ANSA) - SAVONA, 21 LUG - Una donna di 80 anni è stata investita e uccisa mentre stava attraversando la strada. E' stata travolta da un furgone della nettezza urbana. E' avvenuto nel pomeriggio a Ceriale. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma è deceduta poco dopo a causa dei traumi subiti. Trasportato in ospedale anche il conducente del furgoncino, in stato di shock.

E' il secondo incidente mortale nel ponente savonese dopo quello di questa mattina ad Albenga in cui è rimasta coinvolta un'altra donna di 80 anni, Anna Maria Panizza, storica commerciante (ANSA).