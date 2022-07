Donna muore in incidente stradale ad Albenga

(ANSA) - ALBENGA, 21 LUG - Una donna di 80 anni è morta oggi per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto ad Albenga (Savona), in regione Leca. Si trovava insieme alla figlia a bordo di una Panda che, per cause ancora in via di accertamento, è andata a schiantarsi contro un muro. Inutile il trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è deceduta a causa di una emorragia cerebrale. La figlia, 50 anni, è stata portata a sua volta in ospedale in codice giallo. (ANSA).