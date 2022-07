Arrivano le 'Pagine Gialle' della sanità ligure

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - Nasce in Liguria la prima guida regionale 'free press' dedicata alla salute attraverso i servizi offerti dalla sanità pubblica e privata. 'SaluteSanità', 400 pagine di contenuti distribuiti gratuitamente ai cittadini in formato digitale sul portale web salutesanita.it e cartaceo in 100 mila copie e in 160 punti tra grande distribuzione, case di cura, Asl, ospedali e laboratori di analisi è una sorta di 'pagine gialle' della sanità ligure. Il nuovo progetto editoriale è realizzato dal gruppo 'Edizioni Liguri' dell'editore Massimiliano Monti.

Tramite il QR Code in copertina o tramite il portale salutesanita.it sarà possibile registrarsi ai servizi online per entrare in tempo reale nel sistema della sanità ligure, per potersi collegare immediatamente alla struttura medica che si desidera e per mettersi in contatto e definire un appuntamento con lo specialista scelto. Saranno presenti tutti i servizi sanitari offerti dalle cinque Asl e dai 30 ospedali della Liguria.

"SaluteSanità è una guida capace di indirizzare i liguri verso la struttura pubblica e privata più adatta alle proprie necessità, - commenta il presidente della Regione Giovanni Toti - fino alla possibilità di mettere in contatto il paziente con il medico prescelto". Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti ha partecipato al progetto evidenziando che "non ha eguali in Italia". "Sarà la prima guida regionale multimediale e innovativa dedicata alla salute, che integrerà diverse tecnologie e servizi: - sottolinea l'editore Monti - dalla carta al QR Code, dal portale web all'invio diretto, agli utenti registrati, delle informazioni e notizie sanitarie". (ANSA).