Covid: Levanto regala mascherine per processione S.Giacomo

(ANSA) - LA SPEZIA, 20 LUG - Mascherine gratuite a Levanto in occasione della processione di San Giacomo prevista per giovedì 25 luglio. La Prefettura della Spezia ha predisposto la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale lungo le strade della cittadina rivierasca, che torna dopo due anni a festeggiare il santo patrono con la tradizionale esposizione dei crocifissi lignei, portati in processione a partire dalle 21. Un appuntamento che richiama centinaia di visitatori e che si conclude con uno spettacolo pirotecnico sul mare. La decisione è stata presa "per proteggersi dalla recrudescenza dei contagi da Covid 19", fa sapere la Prefettura.

Attenzionati anche gli appuntamenti serali presso Brugnato 5Terre Outlet, che organizza le Summer Nights con le esibizioni di artisti noti quali Ermal Meta, Raf, J-Ax e Orietta Berti fino a metà agosto. Anche in questo caso, l'ASL5 raccomanda l'uso della mascherina in caso di assembramenti e sottolinea "l'importanza della quarta dose di vaccino per gli ultrasessantenni, in particolare per i più fragili". (ANSA).