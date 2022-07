Cobas in presidio contro classe con sette disabili

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Un esposto in Procura e un presidio davanti alla Prefettura di Genova per dare massima visibilità alla vicenda della scuola X Dicembre di Genova dove è stata prevista una classe di 24 bambini con 7 alunni con disabilità gravi. E' l'azione dei Cobas che dopo aver protestato alla direzione scolastica regionale chiedono l'intervento del Prefetto per evitare una situazione poco sostenibile. "Noi abbiamo deciso di sensibilizzare anche l'opinione pubblica - spiega Davide Toso, presidente del comitato genitori amici scuola X Dicembre - visto che un presidio davanti al provveditorato lo avevamo già fatto anche se non aveva dato grandi frutti. La nostra richiesta è quella di non avere una sola classe di 24 bambini con 7 disabili ma separarla in due sezioni da 12, più semplici da gestire. Questa mattina ho consegnato un esposto alla Procura e abbiamo chiesto un incontro al prefetto per portare la voce dei bambini al Prefetto".

A sostegno della vertenza, oltre al presidente del Municipio, Andrea Carratù, la vice presidente della commissione politiche sociali sanitarie del Comune, Cristina Lod, il consigliere regionale Gianni Pastorino, i rappresentanti di Usb e SiCobas genovesi.

I manifestanti hanno anche dato vita a un corteo per protestare contro gli arresti dei sindacalisti a Piacenza. "Noi avevamo lanciato questo presidio per gli alunni disabili - spiega Maurizi Rimassa di Usb - ma si è aggiunta anche la questione gravissima degli arresti dei dirigenti sindacali di Piacenza che si occupano della logistica, un fatto gravissimo che ci ha portato a organizzare questo secondo presidio". (ANSA).