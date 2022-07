Via al salvataggio dei pesci in difficoltà nei torrenti

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - Primi provvedimenti in Liguria per il recupero di pesci in difficoltà nelle pozze isolate in fase di prosciugamento nei bacini dei corsi d'acqua sl territorio regionale a causa della siccità. La Regione Liguria, dopo la segnalazione della società Pescasportivi Alta Valle Scrivia e dei Carabinieri Forestali, da ieri al prossimo 20 settembre ha autorizzato nel bacino del torrente Scrivia le operazioni di recupero di fauna ittica con guardiapesca volontari e operatori esperti ed abilitati all'uso di "catturapesci" a motore o batteria, compreso elettrostorditore per pesca elettrica.

(ANSA).