Toti, sistema sanitario ligure in allerta

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - "Il nostro sistema sanitario è in allerta, il piano caldo è scattato in tutta la regione e occorre prudenza, soprattutto per i soggetti più fragili". Lo ha detto, a margine della firma del protocollo d'intesa con i sindacati sul Pnrr il presidente della Regione Liguria e assessore regionale alla sanità Giovanni Toti. "Purtroppo non ci sono cure per il caldo - ha detto -. Ci vuole pazienza. I consigli sono quelli banali ma utili sempre: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, evitare una sovra-alimentazione che possa affaticare l'organismo. Chi può faccia un bagno in mare, chi non può cerchi almeno di non uscire nelle città arroventate nelle ore più calde". (ANSA).