Torna Palio del Golfo Spezia nella prima settimana di agosto

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - "Il ritorno del Palio del Golfo è un altro, importantissimo segnale di ritorno alla normalità per la nostra terra. Dopo due anni complessi come quelli che abbiamo appena trascorso ritorniamo a vivere una manifestazione in grande stile, e siamo pronti ad accogliere tutti i turisti che accorreranno per assistere alla gara". Per il governatore ligure Giovanni Toti, quindi, anche il ritorno del Palio remiero, la manifestazione remiera più longeva del Mediterraneo, capace di richiamare nel capoluogo spezzino oltre 30 mila persone, dà la misura di quel ritorno alla normalità tanto auspicato. Il palio, infatti, dopo la sospensione nel 2020 e una edizione in tono minore nel 2021, torna con la sua edizione numero 97, accompagnata da numerosi eventi, dalla sfilata alla notte bianca, ai fuochi di artificio che animeranno La Spezia e il suo golfo dal 5 all'8 agosto. "Passione, tradizione, identità: questo è il Palio Del Golfo - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - che è l'evento clou dell'estate spezzina". A organizzare l'evento il Comitato delle Borgate del Palio del Golfo e il Comune della Spezia, con Autorità Portuale, Marina Militare, Fondazione Carispezia e con il patrocinio della Regione Liguria e dei Comuni di Lerici e Porto Venere. "Il Palio del Golfo è la manifestazione che più ci rappresenta e ci rende orgogliosi - ha detto il vicesindaco e assessore al Palio della Spezia Maria Grazia Frijia -, farne un'opportunità per valorizzare la nostra città e il Golfo come destinazione turistica di pregio è un compito che ci siamo prefissati. Per questo abbiamo voluto costruire intorno al Palio il Blue Festival, un contenitore culturale, scientifico e di intrattenimento, capace di soddisfare tutti i target in modo inclusivo". (ANSA).