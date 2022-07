Superconsulenze cultura,Gruppo comunale Pd chiede accesso a atti

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - "'Non sono consulenze, ma prestazioni di servizi'. Con queste parole il vicesindaco Piciocchi ha liquidato la nostra richiesta di chiarire con quali criteri avviene la scelta di privilegiare la strada della consulenza esterna e non quella della valorizzazione delle eventuali competenze presenti nell'organico del Comune di Genova". Lo scrive in una nota il gruppo Pd in Consiglio comunale.

"La conferma delle super "prestazioni di servizi", tra le quali spiccano quella di Maurizio Gregorini e Anna Orlando assegnate senza alcuna gara e continuamente prorogate, non possono che preoccupare. Colpisce come a una chiara domanda sull'indirizzo amministrativo della Giunta, ci sia stato spiegato che la risposta risieda nella differente formula del rapporto di lavoro - scrive Monica Russo, consigliera comunale Pd e presentatrice dell'interrogazione - lasciando totalmente inevasa la richiesta sulle motivazioni che stanno alla base di queste scelte." "In assenza di chiarezza - conclude Simone D'Angelo, capogruppo Pd - presenteremo una richiesta di accesso agli atti". (ANSA).