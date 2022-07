All'Acquario quattro pulcini di pinguino

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - All'Acquario di Genova è festa per quattro fiocchi nella vasca subantartica per i pinguini: sono nati un Papua (Pygoscelis papua) dalla coppia formata da papà Kowalski - primo pulcino della sua specie a nascere all'Acquario nel luglio 2017- e mamma Rosi e tre pulcini di Magellano. Il piccolo Papua è nato il 3 luglio da un uovo deposto il 25 maggio nel nido di ciottoli fatto da papà e mamma. L'uovo è stato covato alternativamente dai genitori che provvedono ora a nutrire il piccolo rigurgitando direttamente nel suo becco alimenti pre-digeriti.

Kowalski, alla sua seconda esperienza da genitore, e la mamma non abbandonano mai il nido contemporaneamente e sono molto attenti a proteggere il pulcino. Il piccolo è visibile dal pubblico nel suo nido, all'interno della vasca dei pinguini, tra le zampe dei genitori che si alternano ad accudirlo. Per poterlo nutrire, mamma e papà mangiano una quantità di cibo 2-3 volte maggiore rispetto alla dieta normale. In queste settimane si sono schiuse anche tre uova di pinguino di Magellano (Spheniscus magellanicus) e i pulcini si trovano al momento nei rispettivi nidi, costantemente seguiti da mamma e papà. Hanno cominciato ad uscire dal nido e ad essere visibili al pubblico. I piccoli pinguini - uno nato dalla coppia Sandra e Raimondo e due nati da una cova "gemellare" di Diana e Tyson - sono nati a metà giugno da uova deposte nei nidi tra fine aprile ed inizio maggio. Anche per i pinguini di Magellano i genitori covano le uova alternativamente per tutto il tempo dalla deposizione alla schiusa. Sia mamma che papà provvedono ora a nutrire i pulcini rigurgitando alimenti predigeriti direttamente nel becco e non abbandonano mai il nido contemporaneamente. (ANSA).