Scooterista di 69 anni muore in scontro con auto

(ANSA) - LUNI, 18 LUG - Incidente mortale alle 16, sulla Variante Aurelia all'altezza di Dogana di Luni. Uno scooterista di 69 anni è deceduto dopo lo scontro con un'auto. La vittima è, Michele Cacioppo ex agente della Polizia di Stato residente nel Comune di Santo Stefano Magra. L'incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri con il Radiomobile, i Vigili del fuoco e i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello scooterista. Alla guida dell'auto una donna. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento L'Aurelia è stata chiusa e il traffico deviato verso le strade interne. Alle 18 è avvenuta la rimozione dei mezzi. (ANSA).