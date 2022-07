Maki Mandela firma piastrella per il Muretto di Alassio

(ANSA) - ALASSIO, 18 LUG - Maki Mandela, figlia di Nelson (scomparso nel 2013 e protagonista della lotta all'"apartheid", premio Nobel per la pace nel 1993, primo presidente sudafricano non bianco), è stata protagonista ad Alassio nel segno di una manifestazione per la pace, lasciando la sua firma per una piastrella del Muretto nell'ambito del Festival della Cultura.

Maki Mandela, davanti al Sindaco di Alassio, Marco Melgrati, consegnando la sua firma nelle mani della Presidente della Fondazione Mario Berrino per il Muretto, Angela Berrino, ha espresso tutta la sua gioia per l'accoglienza nella Città del Muretto e per la possibilità di dare voce al messaggio di pace che sta portando avanti nel mondo della moda con la figlia Tukwini anche attraverso la collezione streetwear intitolata The Struggle Series, i cui disegni originali furono realizzati proprio da Nelson Mandela. (ANSA).