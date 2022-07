Genova, allerta rossa per il caldo mercoledì

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - E' stato emesso dal Centro di competenza per la prevenzione dei danni da ondate di calore un avviso con le raccomandazioni e le misure da seguire alla luce dell'allerta diramata a livello nazionale. Il bollettino nazionale del Ministero della salute ha infatti disposto per la città di Genova lo stato di allerta arancione per oggi e domani e di allerta rossa per mercoledì 20 luglio per il persistere di condizioni bioclimatiche sfavorevoli. Lo comunica Alisa.

Questa situazione obbliga ad una stretta sorveglianza clinica dei soggetti ospiti delle strutture socio-sanitarie.

"Ricordiamo - sottolinea Ernesto Palummeri coordinatore del centro regionale per la prevenzione delle ondate di calore - che la maggior parte degli eventi negativi dovuti al caldo in un ambiente tutelato, come le strutture ospedaliere e gli istituti che erogano assistenza socio-sanitaria, è efficacemente contrastabile predisponendo misure di prevenzione, un attento monitoraggio e un pronto intervento". (ANSA).