Covid: terzo giorno con positivi in calo, più ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Per il terzo giorno consecutivo sono in calo i positivi al covid. Sono 25867, 44 in meno rispetto a ieri. Aumentano però le ospedalizzazioni: sono 430, cinque in più, con 13 malati in terapia intensiva (erano 12). I nuovi casi sono 679 a fronte di 432 tamponi molecolari e 2661 test antigenici. Il tasso di positività è al 21,95%. I nuovi contagi sono 313 nell'area di Genova, 162 nel Savonese, 124 nello Spezzino, 60 nell'Imperiese, 20 nel Tigullio. I guariti nelle ultime 24 ore sono 722. In isolamento domiciliare ci sono 23209 persone, 40 in meno rispetto a ieri. C' è stato un decesso, un uomo di 78 anni all'ospedale San Martino. I morti da inizio pandemia sono 5387. In 24 ore sono state somministrate 677 dosi di vaccino. (ANSA).