Covid: Ansaldi, curva pressione ospedaliera si è interrotta

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Possiamo riscontrare come la crescita della curva relativa agli indicatori di pressione ospedaliera si sia negli ultimi giorni interrotta. In particolare, per quanto riguarda i ricoveri in ospedale siamo oggi a 40 accessi giornalieri nei nosocomi liguri a fronte di una media della scorsa settimana che si è attestata sui 50 ingressi". Lo comunica il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi. (ANSA).