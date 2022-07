Madre con bimbo 3 anni investiti da scooter a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 17 LUG - Una madre di circa 30 anni e il figlio, di 3 anni, sono stati investiti da uno scooter a Ventimiglia. E' accaduto in passeggiata Oberdan, nei pressi del piazzale del Resentello. Ad essere rimasta ferita in modo più serio è la donna, che è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre il bambino è stato trasferito in ambulanza a Imperia. Lesioni più lievi, invece, per il conducente del motoveicolo, anch'egli accompagnato in ospedale. Accertamenti sono in corso dia parte della polizia per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

L'elicottero Grifo è atterrato alla foce del fiume Roya. (ANSA).